Δύο ενδείξεις δεν συνιστούν απόδειξη, όμως η «νέα» Γιουβέντους, που με το 4-2-3-1 ελέγχει τα παιχνίδια και συχνά συνθλίβει τους αντιπάλους της, σκόνταψε δύο φορές με σχεδόν τον ίδιο τρόπο, αποσπώντας μόλις έναν βαθμό από δύο απολύτως κυριαρχικές εμφανίσεις.

Αγώνες παιγμένοι σχεδόν εξ ολοκλήρου με την μπάλα στα πόδια και με υπερβολικό αριθμό τελικών προσπαθειών. Τα αποτελέσματα; 1-1 εντός έδρας με τη Λέτσε, 0-1 εκτός με Κάλιαρι.

Οι ομοιότητες ανάμεσα στα δύο ματς είναι πολλές: δεκάδες σέντρες και σουτ, υπερβολική κατοχή μπάλας και μόλις ένα γκολ. Υπήρξε και δόση ατυχίας (τα αιφνιδιαστικά γκολ των αντιπάλων, το χαμένο πέναλτι του Ντέιβιντ, τα τρία δοκάρια συνολικά), όμως αυτό δεν αρκεί για να εξηγήσει πώς από δύο πολιορκίες η Γιούβε μέτρησε 46 τελικές, 28 κόρνερ και κατοχή πάνω από 70% (71,7% με τη Λέτσε, 78,1% στη Σαρδηνία) χωρίς ποτέ να δώσει πραγματικά την αίσθηση ότι μπορεί να «σπάσει» την αντίπαλη άμυνα.

Οπέντα: ένας φορ που δείχνει χαμένος μέσα στην περιοχή

Η πρώτη σκέψη είναι ότι αν υπήρχε ένας κλασικός σέντερ φορ, θα ήξερε τι να κάνει με όλες αυτές τις μπάλες που έφταναν στην περιοχή. Σε αντίθεση με τον Οπέντα, τον οποίο ο Σπαλέτι χρησιμοποίησε κάποια στιγμή ως καθαρό «9» (με τον Ντέιβιντ πιο πίσω) και ο οποίος έμοιαζε να αναρωτιέται τι ακριβώς έκανε εκεί, παρότι αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρικός επιθετικός.Ανοίγει ξανά το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης; Ήταν απλώς μια φωτοβολίδα οι πρόσφατες καλές εμφανίσεις του Ντέιβιντ;

Σπαλέτι: «Οι σέντρες πρέπει να γίνονται σωστά»

Για τον Σπαλέτι, οι ευθύνες των επιθετικών είναι σχετικές. «Πράγματι έγιναν πολλές σέντρες, αλλά οι σέντρες πρέπει να γίνονται σωστά. Ο Ζεγκρόβα έβγαλε τρεις-τέσσερις μπάλες όλες πολύ μακρινές», τόνισε. Σύμφωνα με τον προπονητή, το πρόβλημα ξεκινά νωρίτερα: «Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα γύρω από την περιοχή, ώστε να βρούμε τη λύση του σουτ εκτός περιοχής. Μας λείπει η διορατικότητα, η ικανότητα να καταλαβαίνουμε τα πράγματα ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πριν συμβούν. Χωρίς αυτήν, όταν αντιδράς είναι ήδη αργά».

Και συμπλήρωσε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο: «Πρέπει να ξέρεις να ακούς τα χρώματα και να βλέπεις τη μουσική», δηλαδή να πηγαίνεις πέρα από το προφανές. «Η δημιουργικότητα σημαίνει να ξεφεύγεις από τη συνηθισμένη ροή, να αλλάζεις ξαφνικά κατεύθυνση, να βλέπεις το παιχνίδι με διαφορετικό μάτι».

Στο στόχαστρο Ζεγκρόβα και Κονσεϊσάο

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γιούβε υστερεί, παρότι διαθέτει ποιοτικούς παίκτες. Στη Σαρδηνία, ο Σπαλέτι τα έβαλε κυρίως με τον Κονσεϊσάο και τον Ζεγκρόβα, όχι με τον Γιλντίζ. «Κατέβαιναν στο κέντρο για να πάρουν την μπάλα στο πόδι. Τι νόημα έχει να κάνουν ντρίμπλα εκεί, όταν μετά τη σέντρα πρέπει να τη βγάλουν ο Καλουλού και ο Κέλι;»

Χωρίς Βλάχοβιτς, ο Ντέιβιντ δεν αρκεί

Η λίστα των απογοητεύσεων (Κονσεϊσάο, Ζεγκρόβα) και των «μετεξεταστέων» (Ντέιβιντ, Οπέντα) είναι σαφής. Το γεγονός παραμένει ότι η Γιουβέντους αναζητά στην αγορά έναν κλασικό σέντερ φορ, έναν δυνατό επιθετικό που να «καρφώνεται» στην περιοχή και να ξεκλειδώνει τέτοια παιχνίδια. Η ανάγκη έγινε εντονότερη μετά την επιβεβαίωση ότι ο Βλάχοβιτς δεν θα επιστρέψει πριν τον Απρίλιο, ίσως μάλιστα με συμβόλαιο άλλης ομάδας στο χέρι.

Πρώτη επιλογή ο Ματετά

Ο αθλητικός διευθυντής Οτολίνι πιέζει για τον Ματετά, που έχει ήδη κλειστεί για τον Ιούλιο. Στόχος είναι να πειστεί η Κρίσταλ Πάλας να τον παραχωρήσει άμεσα, με τις δύο ομάδες να συμφωνούν στα 35 εκατ. ευρώ. Οι εναλλακτικές είναι πιο οικονομικές: ο Εν-Νεσίρι από τη Φενερμπαχτσέ (με έντονο ενδιαφέρον και από τη Νάπολι) ή ο Μπέτο, πρώην της Ουντινέζε, που δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στην Έβερτον.

Έρχεται και η Μπενφίκα του Μουρίνιο

Δύσκολα θα υπάρξει εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα, παρά τη λεπτότητα της κατάστασης. Την Κυριακή η Γιούβε υποδέχεται τη Νάπολι, ενώ την Τετάρτη ακολουθεί η Μπενφίκα του Μουρίνιο, που σίγουρα έχει μελετήσει προσεκτικά τα παιχνίδια με Λέτσε και Κάλιαρι και θα επιχειρήσει να κάνει το ίδιο.