Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός και άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού κάνει μία σούπερ σεζόν με τα χρώματα της Αλ Καλίτζ.

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν εντυπωσιακός στην Αλ Καλίτζ φέτος. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει φτάσει τα 7 γκολ και τις 10 ασίστ σε 15 παιχνίδια Πρωταθλήματος και ενώ έχει βρει δίχτυα στα τρία τελευταία παιχνίδια του κλαμπ. Ανέβηκε έτσι στην κορυφή της λίστας με τους παίκτες που έχουν άμεση σχέση με γκολ.

Ο Φορτουνης έπιασε τον αριθμό 17 όσα έχει και ο Ζοάο Φέλιξ και ενώ βρίσκεται πάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο (16), τον Τζοσουά Κινγκ (16) και μεταξύ άλλων τους Ίβαν Τόνεϊ (13), Ματέο Ρετεγκί (10) αλλά και τον Κίνγκλεϊ Κομάν (10).