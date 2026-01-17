Ο Άρης νίκησε εύκολα, όπως δείχνει και το τελικό 93-75, το Περιστέρι και προκρίθηκε στο Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας, περιμένοντας να δει αν θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα ή το Μαρούσι στον προημιτελικό.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήγαν από νωρίς το προβάδισμα, με τους Μήτρου-Λονγκ και Άντζουσιτς να τους οδηγούν στο +7 (19-12). Οι φιλοξενούμενοι όμως, με μπροστάρη τον Νίκολς, κατάφεραν να μειώσουν και ήταν στο -2 (25-23) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη, όμως, τα τρίποντα του Κουλμπόκα έδωσαν την ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς να ξεφύγουν με +11 (38-27) και ήλεγξαν την κατάσταση, καταφέρνοντας να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων (53-40).

Ο Άρης μπήκε καλά και στο τρίτο δεκάλεπτο και με τρίποντο του Χαρέλ πήγε στο +19 (63-44) και στη συνέχεια ανέβασε τη διαφορά και στους 21 πόντους (68-47), με το Περιστέρι πάντως να βγάζει μια αντίδραση και με σερί 10-0 να μειώνει σε 68-57 στο 30′.

Με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου η διαφορά έπεσε κι άλλο (69-59), οι «κίτρινοι» όμως παρέμειναν ψύχραιμοι και κατάφεραν να ξεφύγουν ξανά, παίρνοντας τη νίκη με 93-75 και την πρόκριση για το Final 8, περιμένοντας Προμηθέα ή Μαρούσι στον προημιτελικό.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75