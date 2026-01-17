Ο Κώστας Τσιμίκας μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στη Ρόμα ως δανεικός από τη Λίβερπουλ, ωστόσο ο χρόνος συμμετοχής του δεν είναι αυτός που προσδοκούσε.

Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία στην Ιταλία τις τελευταίες ημέρες για το τι μέλλει γενέσθαι με το μέλλον του, με τα σχετικά σενάρια να πληθαίνουν και τον Ολυμπιακός να εμφανίζεται στο κάδρο των εξελίξεων.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά δημοσιεύματα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο δανεισμός του Έλληνα αριστερού μπακ στη Ρόμα θα τερματιστεί πρόωρα, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί διακριτικά τις κινήσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Ο Τσιμίκας αναμένεται να επιστρέψει προσωρινά στο Άνφιλντ, μόνο και μόνο για να αναζητήσει εκ νέου τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς δεν φαίνεται να έχει ρόλο στα αγωνιστικά πλάνα του Άρνε Σλοτ, λόγω της παρουσίας των Ρόμπερτσον και Κέρκεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ Νικολό Σκίρα, ο Ολυμπιακός έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του Τσιμίκα και αναμένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, περιμένοντας τις τελικές αποφάσεις του Τζιανπέρο Γκασπερίνι αναφορικά με το μέλλον του Έλληνα διεθνή.