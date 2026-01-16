Ο Ολλανδός επιθετικός Ντόνιελ Μάλεν υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη Ρόμα, αφήνοντας πίσω του την Άστον Βίλα μετά από μόλις έναν χρόνο παρουσίας στην Premier League. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των «τζιαλορόσι», πρόκειται για δανεισμό με οψιόν αγοράς, χωρίς να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το οικονομικό μέρος της συμφωνίας.

Ο 26χρονος επιθετικός είχε σημειώσει 10 γκολ σε 46 εμφανίσεις με τη φανέλα της Βίλα, μετά τη μεταγραφή του από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ τον Ιανουάριο του 2025. Τη φετινή σεζόν, ο Μάλεν έχει σκοράρει επτά φορές, αλλά είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ξεκινώντας βασικός μόλις σε πέντε από τα 21 παιχνίδια του πρωταθλήματος.

O Μάλεν ξεκίνησε την καριέρα του στην Αϊντχόφεν, πριν μετακομίσει στη Ντόρτμουντ το 2021. Σε συλλογικό επίπεδο έχει συνολικά 104 γκολ σε 294 εμφανίσεις, ενώ με την εθνική Ολλανδίας μετρά 13 γκολ σε 49 συμμετοχές.

Η Ρόμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 5η θέση της Serie A και στην 10η θέση της League Phase στο Europa League. Στην τελευταία αγωνιστική, στις 29 Ιανουαρίου (22:00), θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα θα υποδεχθεί τη Στουτγκάρδη στην Ιταλία, με στόχο τη νίκη που θα τη φέρει πιο κοντά στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάλεν δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε καμία από τις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, καθώς δεν μπορεί να εγγραφεί στη λίστα της Ρόμα για την τρέχουσα φάση, αλλά θα είναι διαθέσιμος στον επόμενο γύρο.