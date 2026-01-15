Ο Αστέρας προχωρά σε νέα σελίδα, με τον Μίλαν Ράσταβατς να αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία της ομάδας. Ο Ράσταβατς, που έχει κερδίσει την εκτίμηση της ομάδας για όσα έχει προσφέρει τα προηγούμενα χρόνια, αναλαμβάνει τον πάγκο του Αστέρα για τρίτη φορά. Σήμερα (15/12) θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Στο προπονητικό του επιτελείο θα βρίσκονται ο Γκόραν Σαούλα, με παρελθόν στην ομάδα, και ο Μίλος Βέλεμπτιτ, επίσης από τη Σερβία, ως άμεσοι συνεργάτες.

Ο Ράσταβατς ανέλαβε για πρώτη φορά τον Αστέρα τον Δεκέμβριο του 2019, καθισμένος σε 95 παιχνίδια με απολογισμό 31 νίκες, 32 ισοπαλίες και 32 ήττες. Ακολούθως αποχώρησε για τη Βοϊβοντίνα, επιστρέφοντας το καλοκαίρι του 2023 στην Ελλάδα, όπου καθήλωσε ξανά στον πάγκο για 39 ματς (17 νίκες, 7 ισοπαλίες και 19 ήττες).

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac. Ο κ. Rastavac γεννήθηκε στη 1 Νεομβρίου 1973 και κατάγεται από την Σερβία.

Ήταν προπονητής της ομάδας μας σε άλλες δύο περιόδους, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το καλοκαίρι του 2022 και από το καλοκαίρι του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Καλωσορίζουμε τον κ. Rastavac και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Μίλαν Ράσταβατς δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στο τιμόνι των Αρκάδων.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι στην ομάδα που με έχει σημαδέψει. Δεν είναι ώρα για λόγια, αλλά για σκληρή δουλειά και πράξεις. Πρέπει όλοι μαζί εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και να βγάλουμε την ομάδα μας από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καλώ τον κόσμο του ΑΣΤΕΡΑ να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια».