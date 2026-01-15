Αναστάτωση επικρατεί στο Αμβούργο γύρω από τον Στέφαν Κουντς, ο οποίος απομακρύνθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Ο 63χρονος, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γερμανία το 1996, είχε αποχωρήσει ήδη από τις 2 Ιανουαρίου από τη θέση του αθλητικού διευθυντή, με την αρχική ανακοίνωση της HSV να αποδίδει τη λύση της συνεργασίας σε «οικογενειακούς λόγους».

Ωστόσο, δημοσίευμα της γερμανικής «Bild» έφερε στο φως καταγγελίες από εργαζόμενους του συλλόγου, γεγονός που οδήγησε το Αμβούργο σε νέα επίσημη τοποθέτηση. Σε αυτήν, η διοίκηση επιβεβαιώνει ότι οι καταγγελίες κρίθηκαν αξιόπιστες έπειτα από εσωτερική διερεύνηση και ότι ο Κουντς απολύθηκε, καθώς αρνήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία εξέτασης των υποθέσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η HSV αναφέρει πως τον Δεκέμβριο του 2025 το εποπτικό συμβούλιο ενημερώθηκε για περιστατικά σοβαρής ανάρμοστης συμπεριφοράς που αφορούσαν τον Στέφαν Κουντς. Ακολούθως, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, ξεκίνησε άμεσα έρευνα, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι καταγγελίες είχαν βάση. Ως αποτέλεσμα, το εποπτικό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη λύση της συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, όπως τονίζεται, στην προστασία των καταγγελλόντων, η οποία αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της διαδικασίας. Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις, ο Κουντς αρνήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του εποπτικού συμβουλίου για να δώσει εξηγήσεις.

Τέλος, ο σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι ισχυρισμοί περί δήθεν «εκστρατείας δυσφήμισης» εις βάρος του Στέφαν Κουντς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και χαρακτηρίζονται ως αβάσιμοι και παραπλανητικοί.