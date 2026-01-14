Ο ΟΦΗ πήρε μεγάλη πρόκριση για τους «4» του κυπέλλου Ελλάδας μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της ΑΕΚ και ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για «ορόσημο», προσθέτοντας πως δεν γινόταν η ομάδα του να χάσει για 4η φορά από τους «κιτρινόμαυρους».

Οι Κρητικοί δείχνουν αρκετά ανεβασμένοι στα τελευταία παιχνίδια και αυτό φάνηκε και στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και το εισιτήριο για τους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Λεβαδειακό.

Μια πρόκριση που έκανε ευτυχισμένους τους πάντες στις τάξεις του ΟΦΗ, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του Κόντη, που δεν έκρυψε τη χαρά του στις δηλώσεις του.

«Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι, τρομερό σασπένς. Τι να πω για τα παιδιά, τους αξίζουν συγχαρητήρια, είναι τέταρτο σερί παιχνίδι και νομίζω πως αυτή η στιγμή σήμερα ήταν ένα ορόσημο για εμάς, ένα παιχνίδι που τους έλεγα πως πρέπει να κερδίσουμε, δεν μπορούσαμε να χάσουμε 4η φορά από την ΑΕΚ», είπε αρχικά ο προπονητής των Κρητικών και συνέχισε.

Ήμασταν πολύ επιθετικοί, αξίζαμε τη νίκη πέρα ως πέρα. Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, είναι ημιτελικοί, αυτά τα παιχνίδια σε πάνε στον τελικό και θα δώσουμε τα πάντα για να πάμε εκεί».