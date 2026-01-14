O σταρ του ΝΒΑ, Bίκτορ Γουεμπανιάμα, ανέδειξε την έδρα του Παναθηναϊκού ως την πιο εντυπωσιακή που έχει παίξει ποτέ. «Η έδρα που ξεχωρίζω είναι αυτή του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο» τόνισε ο Γάλλος και ο Παναθηναϊκός του απηύθυνε κάλεσμα μέσω ανάρτησης στα social media. Η πράσινη ΚΑΕ δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει τονίζοντας: «Εκτιμάμε τον σεβασμό. Το σπίτι μας σε περιμένει, όποτε αποφασίσεις να το επισκεφτείς», ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού.