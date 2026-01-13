Το πρωί της Κυριακής (11/1), ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ με ανάρτηση στο «X» αποκάλυψε ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τρεις μέσους της Φενέρμπαχτσε: τον Φρεντ, τον Σεμπάστιαν Σιμάνσκι και τον Σοφιάν Άμραμπατ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ερκάν Γιουρουτσάν ανέφερε ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου μέσου.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος Ελίς Μπουσέ Αράτς έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέροντας σε ανάρτησή της στο «X» ότι η πρόταση του Ολυμπιακού αφορά δανεισμό του 32χρονου Φρεντ με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι, η οποία μπορεί να φτάσει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μπόνους.

Ο Φρεντ είναι μέσος που μπορεί να καλύψει τόσο τον ρόλο του «6» όσο και του «8». Την τελευταία διετία έχει καταγράψει 104 συμμετοχές με τη Φενέρμπαχτσε, σημειώνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 18 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, μετακόμισε το 2013 στη Σαχτάρ Ντόνετσκ με κόστος 15 εκατ. ευρώ και πέντε χρόνια μετά έκανε το μεγάλο άλμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που πλήρωσε 59 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.