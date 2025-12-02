Η FIFA επιθυμεί μια τροποποίηση στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου που θα επιτρέπει στο VAR να ελέγχει αν ένα κόρνερ έχει καταλογιστεί σωστά υπέρ της σωστής πλευράς στο Μουντιάλ 2026. Αναμένεται ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα λάβει άδεια να εφαρμόσει τους δικούς της κανόνες στο τουρνουά της Αμερικής, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει την επιθυμία της για χρήση της τεχνολογίας σε αποφάσεις σχετικές με κόρνερ.

Μια πρόταση για επανεξέταση λανθασμένα καταλογισμένων κόρνερ έλαβε ανάμικτες αντιδράσεις από την τεχνική επιτροπή των νομοθετών του αθλήματος τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB), που θεσπίζει τους κανονισμούς, ενδέχεται να χορηγήσει ειδική εξαίρεση για το επόμενο Μουντιάλ και για άλλες σύντομης διάρκειας διοργανώσεις.

Γνωστό είναι επίσης ότι η FIFA ενδιαφέρεται για την πιθανότητα επανεξέτασης δεύτερης κίτρινης κάρτας, αν και η περίπτωση των κόρνερ φαίνεται να αποτελεί πιο άμεση προτεραιότητα.

Μια τέτοια εξαίρεση θα προκαλούσε αντιδράσεις στην Premier League. Ο Σον Ντάιτς, προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, πρόσφατα εξέφρασε παράπονα για την απουσία σχετικών ελέγχων στην Premier League, αφού η ομάδα του δέχθηκε γκολ σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές από λανθασμένα κόρνερ.

Η FIFA ουσιαστικά θέλει περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή της για να αποφύγει ντροπιαστικά λάθη, ειδικά σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πιθανότητα επέκτασης των αρμοδιοτήτων του VAR ώστε να καλύπτει κόρνερ και πιθανώς και δεύτερες κίτρινες κάρτες συζητείται ανεπίσημα από το καλοκαίρι. Η παρέμβαση για δεύτερη κίτρινη κάρτα θεωρείται λιγότερο πιθανή, καθώς είναι συνήθως υποκειμενική, ωστόσο πολλά θα αποφασιστούν στο συνέδριο της IFAB τον Μάρτιο.

Μια ακόμη πιο ριζοσπαστική ιδέα -αλλαγή στους κανονισμούς των πέναλτι, ώστε η φάση να θεωρείται τελειωμένη μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα – έχει συζητηθεί στο παρελθόν, αλλά εγκαταλείφθηκε.

Πάντως, η χρήση του VAR για κόρνερ φαίνεται να παραβιάζει μια βασική αρχή του Κανονισμού 5, που ορίζει ότι ένας διαιτητής δεν μπορεί να αλλάξει απόφαση επαναφοράς του παιχνιδιού όταν αυτό έχει ήδη ξεκινήσει ξανά.