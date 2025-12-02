Σημαντική απώλεια για την άμυνα του Ολυμπιακού, αφού ο Παναγιώτης Ρέτσος χάνει τα ματς των Πειραιωτών με ΟΦΗ και Καϊράτ. Ο διεθνής αμυντικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς με τον Παναιτωλικό είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Οσον αφορά τον Τσικίνιο, ο Πορτογάλος μέσος, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πραγματοποιεί αγώνα δρόμου για να προλάβει το καθοριστικό ματς στο Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η επιστροφή του Ποντένσε είναι σε καλό δρόμο και θα βρεθεί κανονικά στην αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (ίσως προφυλαχθεί με τον ΟΦΗ), ενώ διαθέσιμος είναι ο Ταρέμι. Mάλιστα, ο Ιρανός επιθετικός θα βρεθεί ξανά στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τους Κρητικούς.