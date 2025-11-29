Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (30/11) τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι Ντάνιελ Ποντένσε, Μεχντί Ταρέμι και Τσικίνιο έμειναν εκτός αποστολής.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν πίσω τους το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, με μοναδικό στόχο τη νίκη στο Αγρίνιο ώστε να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η προετοιμασία των πρωταθλητών ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (29/11) και στη συνέχεια ανακοινώθηκε η αποστολή, στην οποία δεν βρίσκονται οι Ποντένσε και Τσικίνιο που ένιωσαν ενοχλήσεις κόντρα στη Ρεάλ, όπως και ο Ταρέμι.

Αναλυτικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Παναιτωλικό βρίσκονται οι Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Έσε, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ.