Σε μια από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Κιλιάν Εμπαπέ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται σημείο αναφοράς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης», ο Γάλλος επιθετικός αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σημείωσε τέσσερα γκολ και οδήγησε τους «μερένγκες» στη νίκη με 4-3 επί του μαχητικότατου Ολυμπιακού στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Η εμφάνισή του ήταν τέτοια που δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για την ανάδειξή του σε MVP της αναμέτρησης, κάτι που συμβαίνει για 10η φορά τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εμπαπέ κλήθηκε να σχολιάσει αν τα συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού αποτέλεσαν επιπλέον κίνητρο, με τον ίδιο να δίνει μια απάντηση που προκάλεσε αίσθηση.

Πιο συγκεκριμένα ο Ισπανός δημοσιογράφος, τον ρώτησε αν τα συνθήματα που ακούστηκαν πριν από την προθέρμανση λειτούργησαν ως επιπλέον ώθηση για εκείνον. Ο Γάλλος άσος αρχικά ρώτησε «Τι εννοείς;», με τον ρεπόρτερ να διευκρινίζει πως αναφέρεται «στους οπαδούς που τραγουδούσαν». Τότε ο Εμπαπέ απάντησε: «Α, ναι, ναι. Τους άκουσα στην προθέρμανση. Τραγουδούσαν στα γαλλικά, αλλά ήταν κακά γαλλικά».