Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ήταν ακριβώς αυτό που ήθελαν τα ισπανικά ΜΜΕ, όπως φαίνεται, για να αποθεώσουν με πρωτοφανή τρόπο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την Τρίτη (25/11) η Marca έκανε αφιέρωμα στον προπονητή των «ερυθρόλευκων» γράφοντας πως «κατοικεί στον Όλυμπο» και το παράδειγμά της ακολούθησαν και η AS με την El Confidencial, οι οποίες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Αποθέωσαν, δηλαδή, τον συμπατριώτη τους προπονητή του Ολυμπιακού, με αναφορές στου Θεούς του Ολύμπου, στην αρχαία τραγωδία και κωμωδία αλλά και στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, στον Γιώργο Λάνθιμο ή ακόμη και στο τζατζίκι, στη φέτα και στον μουσακά.

«Από την Θαλντιμπάρ στον Όλυμπο: Ο Μεντιλίμπαρ, ο τελευταίος ήρωας που επιδιώκει μια ακόμη επική νίκη εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός προπονητής εξασφάλισε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και, έκτοτε, έχει γίνει θρύλος για τους οπαδούς του ελληνικού συλλόγου, όπου έχει γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους προπονητές όλων των εποχών.

Αθηνά, Ήρα, Ποσειδώνας ή Δίας, ο κυρίαρχος του ιερού βουνού. Ευριπίδης, Σοφοκλής ή Αισχύλος, στον κόσμο της αρχαίας τραγωδίας, και Αριστοφάνης σε αυτόν της αρχαίας κωμωδίας. Ο σύγχρονος κινηματογράφος του Θόδωρου Αγγελόπουλου ή οι πρώτες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου. Τζατζίκι, μουσακάς ή φέτα.

Όλα αυτά, φυσικά, μας ταξιδεύουν στο λίκνο του δυτικού πολιτισμού, στην όμορφη Ελλάδα και σε μερικές από τις θεότητες και τους δημιουργούς της, ή ακόμα και σε γαστρονομικά διαμάντια που έχουν βρει τον δρόμο τους σε αυτό το ιδιαίτερο πάνθεον των Ελλήνων ηρώων, που θαυμάζονται πολύ πέρα ​​από τα σύνορά τους. Αλλά τι γίνεται με το όμορφο παιχνίδι;», αναφέρει σε σχετικό αφιέρωμα η El Confidencial, με την AS, από την πλευρά της, να γράφει τα εξής…

«Δίας, Ποσειδώνας, Απόλλωνας… και Μεντιλίμπαρ. Ίσως η προσπάθεια μεταφοράς να κατέληξε σε υπερβολή. Αλλά το απλό γεγονός ότι το όνομά του εμφανίζεται σε αυτό το καρουζέλ λέει πολλά.

Τα συνοψίζει όλα. Η Αθήνα αποπνέει απόλυτη αφοσίωση για τον Μεντιλίμπαρ. Ή τουλάχιστον, ο Πειραιάς, η παράκτια περιοχή όπου εδρεύει ο Ολυμπιακός. Ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας. Ο μόνος που έχει κερδίσει ευρωπαϊκό τίτλο σε ολόκληρη την ιστορία της Ελλάδας. Για να μην αναφέρουμε την τακτική του, τον ηγέτη του. Η είναι μια πραγματικότητα. Από την Θάλντιβαρ στον Όλυμπο.

Ο Μεντιλίμπαρ έφτασε το 2024, κουβαλώντας τις ιδιορρυθμίες του στη βαλίτσα του, αλλά και την ακλόνητη αφοσίωσή του.

Ο Μεντιλίμπαρ είναι επίσης ένας προπονητής στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Παλιομοδίτικος, και το αναγνωρίζει αυτό χωρίς επιφυλάξεις. Αυτοπροσδιορίζεται ως ο «αντιμοντέρνος προπονητής». Χωρίς tablet ή τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή του ρουτίνα. Ούτε παράξενες καινοτομίες στις προπονητικές του ασκήσεις. Λευκός πίνακας, πολλή δουλειά με την μπάλα και πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση όταν είναι απαραίτητο.

Είναι ο Χοσέ Λουίς, ο νέος Θεός της Αθήνας. Και ταυτόχρονα, ένας διακριτικός άνθρωπος. χαμηλών τόνων.

Δεν μιλάει ελληνικά-οι συνεντεύξεις Τύπου του, όπως και αυτή πριν από αυτό το παιχνίδι, είναι με διερμηνέα-σπάνια εμφανίζεται στο κέντρο της πόλης-προτιμά μια πιο ήσυχη ρουτίνα, μακριά από τον αστικό πυρήνα-και δεν είναι λάτρης της σπατάλης. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ είναι, απλά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ένα είδωλο στον Πειραιά. Η Αθήνα αναπνέει «Μέντι-μανία». Είναι μια πραγματικότητα».