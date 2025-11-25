Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος μίλησε στην ισπανική Marca και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και το brand που έχει ήδη δημιουργήσει η ομάδα του Πειραιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Γνωρίζατε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα;

«Ήξερα ότι δεν έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά όχι ότι δεν έχει νικήσει ποτέ στην Αθήνα. Αυτό είναι ενδιαφέρον».

Τι αναμνήσεις έχετε από τα παιχνίδια σας εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης;

«Ήταν πάντα αξέχαστες οι αναμετρήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Θυμάμαι το πρώτο, στην Αθήνα, που έληξε 0-0. Υπήρξε ένα ολοκάθαρο πέναλτι που δεν μας δόθηκε. Ένα άλλο αξέχαστο παιχνίδι ήταν το 3-3, ένας αγώνας με πολλές εναλλαγές στο σκορ στο ΟΑΚΑ. Ήταν τρομερό παιχνίδι, με γκολ, με πάθος. Οι δύο ομάδες έδωσαν παράσταση. Με κάποια λύπη θυμάμαι αυτό στη Μαδρίτη, όπου δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Αλλά το να παίζεις εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα μια τεράστια εμπειρία: για να απολαύσεις, να μάθεις και να δείξεις το επίπεδό σου».

Τι περιμένετε από το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ;

«Θα είναι ένα σπουδαίο ματς. Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη και ο Ολυμπιακός έχει επιπλέον κίνητρο επειδή η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει ποτέ εδώ. Μια νίκη θα ήταν ένα τεράστιο μήνυμα και μια τρομερή ώθηση για τον σύλλογο και το brand του στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, παράγει και πουλάει παίκτες όπως ο Κωστούλας, που μόλις πήγε στην Μπράιτον για 35 ή 40 εκατομμύρια».

Τι αντιπροσωπεύει η Ρεάλ Μαδρίτης για τους Έλληνες;

«Νομίζω ότι ξέρετε ήδη την απάντηση. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ο βασιλιάς της Ευρώπης. Έχει ιστορία, μεγαλείο και τους καλύτερους παίκτες. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να την περιγράψεις. Είναι ένας γίγαντας. Ακόμα και με γήπεδο 200.000 θεατών, θα το γέμιζαν. Η Ρεάλ είναι ένας γίγαντας. Ακόμα και με γήπεδο 200.000 θεατών, θα το γέμιζαν.

Ας μιλήσουμε για τον Xoσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την επιρροή του στον Ολυμπιακό

«Έχει μεταμορφώσει την ομάδα σε μια μηχανή νικών. Είναι πειθαρχημένος, έχει ξεκάθαρο πλάνο, ξέρει τι θέλει και το απαιτεί από την πρώτη μέρα. Έχει θέσει πρότυπα, μεθοδολογία και στόχους. Είναι πολύ οργανωμένος και η ομάδα το αντικατοπτρίζει αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο σημαντικότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου: κατέκτησε το Conference League, τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικού συλλόγου στην ιστορία. Ο Μεντιλίμπαρ έχει μεταμορφώσει την ομάδα σε μια μηχανή νικών. Μπορούμε ήδη να πούμε ότι είναι ο σπουδαιότερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού».

Τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για την ελληνική αθλητική κουλτούρα;

«Είναι ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και αυτό θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για το ποδόσφαιρο της χώρας. Ήταν ήδη ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στην Ελλάδα —περισσότερο από τον Παναθηναϊκό ή οποιονδήποτε άλλον— και γι’ αυτό το όνομά του είναι θρύλος».