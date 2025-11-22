Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (23/11) τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Τόνι Βιλένα στην αποστολή, όχι όμως και τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι.

Οι «πράσινοι» είχαν νικήσει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου και θέλουν το τρίποντο στις Σέρρες ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη, τονώνοντας παράλληλα την αυτοπεποίθησή τους.

Η προετοιμασία της ομάδας του Μπενίτεθ ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (22/11) και μετά το τέλος της ανακοινώθηκε η αποστολή, στην οποία δεν βρίσκονται οι τραυματίες Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσες, Κυριακόπουλος και Πελίστρι.

Εκτός έμεινε και ο Ντραγκόφσκι που ταλαιπωρείται από ίωση, όπως και ο Τζούριτσιτς που συμπλήρωσε κάρτες, η μεγάλη έκπληξη όμως είναι η επιστροφή του Βιλένα, ο οποίος επιστρέφει για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του 2024. Από τότε πέρασαν 14 μήνες και ο Ολλανδός χαφ επιστρέφει στην αποστολή του Παναθηναϊκού.

Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.