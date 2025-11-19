Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να πλησιάζει τα σχετικά σενάρια έχουν ήδη αρχίσει και στο Καζακστάν υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον εξτρέμ Γκαλιζμάν Κενζέμπεκ της Γιελιμάι.

Συγκεκριμένα, οι Καζάκοι υποστηρίζουν πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αποκτήσουν τον 22χρονο διεθνή εξτρέμ για να τον παραχωρήσουν στη συνέχεια δανεικό σε ελληνική ομάδα, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής που δεν θα έχει, τουλάχιστον άμεσα, στον Πειραιά.

Ο Κενζέμπεκ έχει 3 γκολ σε 10 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Καζακστάν ενώ τη φετινή σεζόν μετράει 6 γκολ και 4 ασίστ σε 11 συμμετοχές με τη Γιελιμάι, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, όπως και άλλων ομάδων.

Ο 22χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε ομάδες εκτός χώρας του, έχοντας περάσει από τον Ακρίτα της Κύπρου αλλά και από την Κόζιτσε της Σλοβακίας.