Η 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει σήμερα Σάββατο με τρεις αναμετρήσεις και τον Παναθηναϊκό AKTOR να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, ενώ από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι δικεφάλων στα Άνω Λιόσια.

Οι «πράσινοι» αγωνίζονται στο Περιστέρι με την τοπική ομάδα.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοξενεί αύριο Κυριακή την Καρδίτσα (13:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Άρης Betsson – Μύκονος Betsson

16:00 Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR

18:15 Πανιώνιος – Μαρούσι

Κυριακή