Η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός που έχει 2 βαθμούς βρίσκεται στην 31η θέση, στο -2 από την 24η.

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν τις υποχρεώσεις τους με εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Πάφο, ακολούθησαν οι ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και την Τρίτη (4/11) έμειναν στο 1-1 με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη, δεχόμενοι την ισοφάριση στο 93′.

Έτσι, μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές και με άλλες τόσες να απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase, είναι στην 31η θέση με 2 βαθμούς, στο -2 από την 24άδα, έχοντας μπροστά τους το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16» ενώ αυτές που θα τερματίσουν από την 9η ως την 24η θέση θα παίξουν νοκ άουτ αγώνες για να προκύψουν οι άλλες 8 που θα συνεχίσουν στους «16».

Η βαθμολογία (4 αγωνιστικές)

1) Μπάγερν Μονάχου 12

2) Άρσεναλ 12

3) Ίντερ 12

4) Μάντσεστερ Σίτι 10

5) Παρί Σεν Ζερμέν 9

6) Νιούκαστλ 9

7) Ρεάλ Μαδρίτης 9

8) Λίβερπουλ 9

9) Γαλατάσαραϊ 9

10) Τότεναμ 8

11) Μπαρτσελόνα 7

12) Τσέλσι 7

13) Σπόρτινγκ 7

14) Ντόρτμουντ 7

15) Καραμπάγκ 7

16) Αταλάντα 7

17) Ατλέτικο Μαδρίτης 6

18) Αϊντχόφεν 5

19) Μονακό 5

20) Πάφος 5

21) Λεβερκούζεν 5

22) Κλαμπ Μπριζ 4

23) Άιντραχτ 4

24) Νάπολι 4

25) Μαρσέιγ 3

26) Γιουβέντους 3

27) Αθλέτικ Μπιλμπάο 3

28) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3

29) Μπόντο Γκλιμτ 2

30) Σλάβια Πράγας 2

31) Ολυμπιακός 2

32) Βιγιαρεάλ 1

33) Κοπεγχάγη 1

34) Καϊράτ Αλμάτι 0

35) Μπενφίκα 0

36) Άγιαξ 0

Η επόμενη αγωνιστική (5η)

Άγιαξ – Μπενφίκα (25/11, 19:45)

Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (25/11, 19:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν (25/11, 22:00)

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα (25/11, 22:00)

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (25/11, 22:00)

Νάπολι – Καραμπάγκ (25/11, 22:00)

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο (25/11, 22:00)

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους (25/11, 22:00)

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ (25/11, 22:00)

Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι (26/11, 19:45)

Πάφος – Μονακό (26/11, 19:45)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ (26/11, 22:00)

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν (26/11, 22:00)

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου (26/11, 22:00)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ (26/11, 22:00)

Άιντραχτ – Αταλάντα (26/11, 22:00)

Σπόρτινγκ – Μπριζ (26/11, 22:00)