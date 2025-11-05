Η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός που έχει 2 βαθμούς βρίσκεται στην 31η θέση, στο -2 από την 24η.
Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν τις υποχρεώσεις τους με εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Πάφο, ακολούθησαν οι ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και την Τρίτη (4/11) έμειναν στο 1-1 με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη, δεχόμενοι την ισοφάριση στο 93′.
Έτσι, μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές και με άλλες τόσες να απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase, είναι στην 31η θέση με 2 βαθμούς, στο -2 από την 24άδα, έχοντας μπροστά τους το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική.
Υπενθυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16» ενώ αυτές που θα τερματίσουν από την 9η ως την 24η θέση θα παίξουν νοκ άουτ αγώνες για να προκύψουν οι άλλες 8 που θα συνεχίσουν στους «16».
Η βαθμολογία (4 αγωνιστικές)
1) Μπάγερν Μονάχου 12
2) Άρσεναλ 12
3) Ίντερ 12
4) Μάντσεστερ Σίτι 10
5) Παρί Σεν Ζερμέν 9
6) Νιούκαστλ 9
7) Ρεάλ Μαδρίτης 9
8) Λίβερπουλ 9
9) Γαλατάσαραϊ 9
10) Τότεναμ 8
11) Μπαρτσελόνα 7
12) Τσέλσι 7
13) Σπόρτινγκ 7
14) Ντόρτμουντ 7
15) Καραμπάγκ 7
16) Αταλάντα 7
17) Ατλέτικο Μαδρίτης 6
18) Αϊντχόφεν 5
19) Μονακό 5
20) Πάφος 5
21) Λεβερκούζεν 5
22) Κλαμπ Μπριζ 4
23) Άιντραχτ 4
24) Νάπολι 4
25) Μαρσέιγ 3
26) Γιουβέντους 3
27) Αθλέτικ Μπιλμπάο 3
28) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3
29) Μπόντο Γκλιμτ 2
30) Σλάβια Πράγας 2
31) Ολυμπιακός 2
32) Βιγιαρεάλ 1
33) Κοπεγχάγη 1
34) Καϊράτ Αλμάτι 0
35) Μπενφίκα 0
36) Άγιαξ 0
Η επόμενη αγωνιστική (5η)
Άγιαξ – Μπενφίκα (25/11, 19:45)
Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (25/11, 19:00)
Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν (25/11, 22:00)
Τσέλσι – Μπαρτσελόνα (25/11, 22:00)
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (25/11, 22:00)
Νάπολι – Καραμπάγκ (25/11, 22:00)
Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο (25/11, 22:00)
Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους (25/11, 22:00)
Μαρσέιγ – Νιούκαστλ (25/11, 22:00)
Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι (26/11, 19:45)
Πάφος – Μονακό (26/11, 19:45)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00)
Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ (26/11, 22:00)
Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν (26/11, 22:00)
Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου (26/11, 22:00)
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ (26/11, 22:00)
Άιντραχτ – Αταλάντα (26/11, 22:00)
Σπόρτινγκ – Μπριζ (26/11, 22:00)