Η Λίβερπουλ είναι σε κρίση καθώς μετρούσε πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια και τελικά έγιναν έξι στους τελευταίους επτά αγώνες, καθώς έχασε με 0-3 από την Κρίσταλ Πάλας και αποκλείστηκε στους «16» του Λιγκ Καπ.

Ο Άρνε Σλοτ ψάχνει να βρει τη λύση στα προβλήματα των «κόκκινων» αλλά προς το παρόν δεν καταφέρνει τίποτα, με συνέπεια η μία ήττα να διαδέχεται την άλλη. Είτε στο πρωτάθλημα, είτε στο Champions League, είτε στο Λιγκ Καπ, στο οποίο είπαν «αντίο» από νωρίς.

Με τον Σαρ να σκοράρει στο 41′ και στο 45′, μετά τις δύο χαμένες ευκαιρίες του Κιέζα για τους γηπεδούχους, η Κρίσταλ Πάλας προηγήθηκε με 2-0 στο Άνφιλντ, ενώ στο 79′ απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς αποβλήθηκε ο Νάλο με δεύτερη κίτρινη.

Η Λίβερπουλ, η οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση, έμεινε με 10 παίκτες και στο 87′ ο Πίνο με ωραίο πλασέ έγραψε το τελικό 0-3 για την Πάλας που πήρε θριαμβευτική πρόκριση για τους προημιτελικούς.