Τη δεύτερη ήττα της στο Basketball Champions League γνώρισε η Καρδίτσα, η οποία έχασε με 81-73 από τη Μπερσίν στην Τουρκία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου τα πήγαινε μια χαρά στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του οποίου είχε το προβάδισμα με 39-37. Στην τρίτη περίοδο, όμως, όλα άλλαξαν.

Η Καρδίτσα κόλλησε επιθετικά και δεν λειτούργησε καλά αμυντικά, με συνέπεια οι γηπεδούχοι με επιμέρους σκορ 27-17 να προηγηθούν με 64-56 στο 30′.

Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση στο τέταρτο δεκάλεπτο αλλά δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 81-73.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-39, 64-56, 81-73