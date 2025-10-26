Η ΑΕΚ είναι στην 3η θέση και στο -4 από την κορυφή, πλέον, μετά την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τονίζει πως η ομάδα του είχε πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και δεν είχε φρεσκάδα.

Η Ένωση συνέχισε την αρνητική παράδοση στα ντέρμπι και είδε τη διαφορά από την κορυφή να αυξάνεται, προβληματίζοντας με την εμφάνισή της. Ο προπονητής της, πάντως, δεν το βλέπει ακριβώς έτσι το θέμα, όπως φάνηκε στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη.

«Αν εξαιρέσουμε το σκορ, το παιχνίδι δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς. Δεχθήκαμε δύο γκολ, ένα από πέναλτι και ένα από μια στατική φάση. Ήμασταν κοντά στα στατιστικά. Είχαμε πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Δεν μπορούσαμε να μετατρέψουμε την κατοχή σε ευκαιρίες. Δεν είχαμε τη φρεσκάδα, ο Ολυμπιακός είχε δύο μέρες περισσότερες για ξεκούραση. Πρέπει να δουλέψουμε στο τελευταίο τρίτο».