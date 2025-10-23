Η βραδιά σε Europa και Conference League είχε μικτό πρόσημο για τις ελληνικές ομάδες: δύο νίκες και μία ήττα. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πανηγύρισαν νίκες απέναντι σε Αμπερντίν και Λιλ αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα από τη Φέγενορντ στην Ολλανδία. Αυτός ο απολογισμός απέφερε 800 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA, ανεβάζοντας τη χώρα μας στους 39.112 και διατηρώντας τη στην 11η θέση.

Η Τσεχία, που βρίσκεται στην 10η θέση, είδε την Βικτόρια Πλζεν να επικρατεί της Ρόμα, την Σίγκμα Όλομουτς να αναδεικνύεται ισόπαλη με την Ράκοφ, ενώ το ματς της Σπάρτα Πράγας με τη Ριέκα αναβλήθηκε.

Από την πλευρά της Πολωνίας, τα καλά νέα προήλθαν από τη Λέγκια Βαρσοβίας, η οποία ήταν η μοναδική ομάδα της χώρας που κέρδισε. Η Ράκοφ και η Γιαγκελόνια αναδείχθηκαν ισόπαλες, ενώ η Λεχ Πόζναν ηττήθηκε.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 42.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/5)

13. Νορβηγία 37.988 (2/4)

14. Δανία 36.981 (2/4)