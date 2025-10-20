Την Παρασκευή 17/10 στο γήπεδο της Τερψιθέας Λάρισας, η ΑΕΛ υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό, έχοντας αποδεχτεί το αίτημά του, για να κερδίσει μία ημέρα παραπάνω ενόψει του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για το Youth League (22/10).

Όσοι βρέθηκαν εκεί, βίωσαν μια πρωτοφανή αθλιότητα από κάποιους θεατές όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενδεχομένως και γονείς των παικτών της ΑΕΛ.

Χυδαίες εκφράσεις προς τους 17χρονους και 18χρονους παίκτες του Ολυμπιακού, ρατσιστικό παραλήρημα σε βάρος συγκεκριμένου παίκτη, αλλά και ένα…ιπτάμενο μπουκάλι που πέρασε δίπλα από το κεφάλι του Έρικ Χάμζα. Απίστευτες καταστάσεις, με τον παρατηρητή της Super League να καταγράφει τα συμβάντα, ειδικά τα ρατσιστικά σχόλια.

Οι άνθρωποι της ΑΕΛ προσπάθησαν να εκτονώσουν την κατάσταση και στο β΄ ημίχρονο έστειλαν κάποιους προπονητές στην κερκίδα για να μπορέσουν να ελέγξουν -όσο αυτό ήταν δυνατό- την κατάσταση.