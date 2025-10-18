Σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκαν δύο παρατάσεις, το Μαρούσι πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Basket League επικρατώντας με 108-103 του Άρη, ο οποίος μετράει τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το Μαρούσι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε προηγηθεί και με +16 πόντους (65-49), αλλά ο Άρης αντέδρασε, ο Κουλμπόκα με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο ισοφάρισε σε 80-80 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Τζόουνς οδηγούσε τον Άρη. Οι Μέικον και Κινγκ απαντούσαν για το Μαρούσι. Για να αστοχήσει, όμως ο Μπράις Τζόουνς σε δύο βολές στα 2.5 δευτερόλεπτα και ο αγώνας να οδηγηθεί σε 2η παράταση. Ο Τζόρνταν Κινγκ έβαλε την «υπογραφή» του στη 2η παράταση για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα το Μαρούσι.

Το Μαρούσι πήρε 31 πόντους από τον Τζόρνταν Κινγκ, 23 από τον Ντάριλ Μέικον, ενώ double double σημείωσε, με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ ο Μαξίμ Σάλας. Ο Λόντον Περάντες πρόσφερε 11 πόντους και 9 ασίστ.

Για τον Άρη, double double σημείωσε ο Στίβεν Ίνοχ με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα πέτυχε 19 πόντους, ενώ… 17 ριμπάουντ (!) μάζεψε ο Ρόνι Χάρελ. Ο Μπράις Τζοουνς είχε 19 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους σημείωσε ο Μπράιαν Φορμπς.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-37, 66-53, 83-83, 96-96 (1η παράταση), 108-103 (2η παράταση)

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Μέικον 23 (2), Σάλας 18, Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 11 (3), Ρέινολντς 11 (2), Καρακώστας, Νικολαΐδης, Κινγκ 24 (5), Ουίλιαμς 9 (4 ριμπάουντ), Ιορδάνου.

Άρης (Καράιτσιτς): Τζόουνς 19 (2), Φορμπς 16 (4), Ίνοκ 22, Χάρελ, Κουλμπόκα 19 (4), Μήτρου-Λονγκ 13 (2), Μερκβιλάτζε 3 (1), Πουλιανίτης 3, Γκιουζέλης 4, Μποχωρίδης 4.