Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (19/10) στο ντέρμπι κορυφής της Stoiximan Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το πώς προετοιμάστηκε η ομάδα του αλλά και για το τι θέλει να δει από αυτή στο γήπεδο.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην 1η θέση και στο +2 από τους «ασπρόμαυρους» που ακολουθούν, με τον Σέρβο τεχνικό να κάνει δηλώσεις στην Cosmote TV, τονίζοντας ότι θέλει να δει θυμό με την καλή έννοια, μαχητικό πνεύμα, συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση από τους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς…

Τι συναισθήματα, αλλά και τι μαθήματα σας άφησε το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, αυτό απέναντι στην Κηφισιά;

«Ειλικρινά, το έχω ξεχάσει αυτό το παιχνίδι γιατί ήταν πριν από δύο εβδομάδες! Όμως, όπως είπα μετά το παιχνίδι, για εμένα ήταν η πιο σημαντική νίκη από τότε που είμαι εγώ εδώ. Καμία άλλη νίκη, ούτε στην Ευρώπη, ούτε πουθενά. Γιατί το να επιστρέψεις από δύο γκολ πίσω στο σκορ, να έχεις παίκτη λιγότερο και να πάρεις τους τρεις βαθμούς, με όλες τις συνθήκες γύρω από εμάς, είμαι περήφανος για τα παιδιά».

Πως κύλησε η προετοιμασία στη διάρκεια της διακοπής και πως είναι η κατάσταση με τους τραυματίες και με τους παίκτες που επέστρεψαν από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις;

«Είναι πάντα δύσκολο, αυτή τη φορά δεν είχαμε δέκα, αλλά έντεκα διεθνείς. Έναν περισσότερο από την προηγούμενη φορά, έντεκα παίκτες στις εθνικές τους ομάδες. Από τη μία πλευρά, είμαστε περήφανοι όλοι μας γιατί η ΑΕΚ διαθέτει έντεκα διεθνείς παίκτες. Είναι κάτι πολύ καλό για την εικόνα του συλλόγου. Από την άλλη, είναι πολύ δύσκολο για τον προπονητή και το επιτελείο να οργανώσουν τις προπονήσεις αυτές τις περιόδους. Ειδικά, όταν αρχίζουν να επιστρέφουν, όπως αυτή την εβδομάδα.

Γιατί κάποιοι ήρθαν μόλις σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) να προπονηθούν, κάποιοι είχαν τζετ λαγκ γιατί έρχονται είτε από την Αφρική, είτε από τη Νότια Αμερική. Οπότε, έχουμε παίκτες από όλο τον κόσμο στην ομάδα μας, πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό, αλλά δεν είναι απλό να επιστρέφουν πάλι όλοι μαζί. Και πάντα αυτά τα παιχνίδια μετά τη διακοπή της FIFA είναι δύσκολα.

Όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά για όλες τις ομάδες στον κόσμο που διαθέτουν πολλούς διεθνείς. Όπως και έχει, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, το είχαμε δύο φορές στη φετινή σεζόν, θα το έχουμε και άλλες και πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο».

Έχετε μπροστά σας το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τι σκέφτεστε;

«Μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο της βαθμολογίας. Όπως είπα μετά το τελευταίο παιχνίδι, είμαι πολύ χαρούμενος που πήγαμε σε αυτή τη διακοπή του Οκτώβρη μόνοι μας στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί αυτό λέει κάτι για εμάς, σαν γκρουπ, για την ώρα. Αλλά δεν είναι σημαντικό να είσαι πρώτος τον Οκτώβρη, αλλά στο τέλος. Οπότε, δεν θα είναι μια εύκολη κούρσα. Το βλέπουμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, ότι δεν θα είναι απλό κι εύκολο.

Αυτό που θέλω είναι η ομάδα να μένει συγκεντρωμένη, να μένει συγκεντρωμένη σε όσα εμείς μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά στον αγωνιστικό χώρο. Να έχουμε αυτό το μαχητικό πνεύμα, που έχουμε μέχρι στιγμής, να παλεύουμε κάθε στιγμή, να μην τα παρατάμε ποτέ. Να είμαστε πάντα έτοιμοι να δώσουμε όσα έχουμε μέσα μας για την ομάδα μας, για τον σύλλογό μας. Και σε αυτή την περίπτωση, θα είμαι πάντα ικανοποιημένος.

Το αποτέλεσμα κάποιες φορές έρχεται, κάποιες όχι γιατί είναι αδύνατον στο ποδόσφαιρο να κερδίζεις όλη την ώρα. Αλλά να κοιτάμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για το ποιοι είμαστε. Οπότε, αυτό περιμένω σε αυτό το παιχνίδι. Μια ομάδα που θα πάει να παίξει στην έδρα της, θυμωμένη με τη θετική έννοια, μια ομάδα με κίνητρο, αυτοπεποίθηση για τον εαυτό της. Και να υπερασπιστούμε την 1η θέση.

Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθείς κάποια στιγμή στην 1η θέση. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνεις εκεί. Τώρα όλοι θα αρχίσουν να μας κυνηγούν για να πάρουν τη θέση μας και τώρα πρέπει να την υπερασπιστούμε. Το πρώτο βήμα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδό μας».

Έχετε αντιμετωπίσει ξανά τον ΠΑΟΚ ως προπονητής, όμως τώρα έχετε μπροστά σας το πρώτο σας ελληνικό ντέρμπι. Είναι κάτι το ιδιαίτερο για εσάς;

«Ναι, είμαι ενθουσιασμένος. Ήμουν μέρος αυτών των ντέρμπι σε όποια χώρα δούλεψα γιατί είχα την τύχη να είμαι προπονητής σε κάποιες μεγάλες ομάδες. Ήμουν στα Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας, στα ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Σπάρτακ Μόσχας, ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ζενίτ και σε άλλα ντέρμπι. Ακόμη και στο Σαμπάμπ Αλ Αχλί – Αλ Αΐν ή στο Σαμπάμπ Αλ Αχλί – Αλ Νασρ, που είναι τρεις από τις καλύτερες ομάδες σε εκείνο το μέρος του κόσμου, όχι μόνο στη χώρα τους. Ήμουν επίσης στο Βίντι – Φερεντσβάρος και στο Ολίμπια Λιουμπλιάνας – Μάριμπορ.

Αλλά τώρα είναι το πρώτο μου ελληνικό ντέρμπι και μετά από επτά ημέρες θα έρθει και το δεύτερο απέναντι στον Ολυμπιακό. Και είναι ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ, γιατί λατρεύω την ατμόσφαιρα των ντέρμπι. Λατρεύω τα συναισθήματα από τις εξέδρες, από τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τους παίκτες. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο για εμένα έχει να κάνει με αυτό, με το συναίσθημα. Οπότε, προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να έρθει το παιχνίδι αυτό.

Έχω αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ δύο φορές στην καριέρα μου στο Europa League πριν από επτά χρόνια. Κερδίσαμε και τις δύο φορές σε Βουδαπέστη και Θεσσαλονίκη. Όμως, δεν βλέπω απολύτως κανέναν συσχετισμό ανάμεσα σε εκείνα τα δύο παιχνίδια γιατί πρόκειται για τελείως διαφορετικές ομάδες και συλλόγους. Το μόνο συμπτωματικό είναι ότι στον έναν πάγκο βρισκόταν ο Ραζβάν και στον άλλον εγώ. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο κοινό με το παιχνίδι που θα έχουμε την Κυριακή».