Ο Γιώργος Παπαγιάννης αποχώρησε λόγω τραυματισμού από τον αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό (81-95) και ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ δεν είναι αισιόδοξος, όπως έδειξε στις δηλώσεις του.

Ο Έλληνας σέντερ αποχώρησε δακρυσμένος με φορείο μετά τον τραυματισμό του λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους παίκτες των δύο ομάδων να παγώνουν βλέποντας την αντίδρασή του.

Όπως και να έχει, ο Παπαγιάννης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο προπονητής της Εφές τόνισε πως η κατάστασή του δεν μοιάζει καλή.

«Θα πρέπει να πάρουν άλλοι ευκαιρίες. Έχουμε τον Τζόουνς. Ο Πουαριέ ήταν από τους πιο κυρίαρχους σέντερ, τον χάσαμε, η κατάσταση του Παπαγιάννη δεν μοιάζει καλή. Να ανασυνταχθούμε, ίσως παίζουμε με ένα ψηλό. Ο Σμιτς τώρα πρέπει να παίζει στο «5». Πρέπει να προσαρμοστούμε. Έχουμε υψηλές προσδοκίες και η δουλειά μου είναι να βρω τη λύση», ήταν τα λόγια του Κοκόσκοφ όταν ρωτήθηκε για τους τραυματισμούς.