Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και οι συζητήσεις για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του έχουν ήδη αρχίσει, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα.

Ο Πιρόλα ντύθηκε στα ερυθρόλευκα το 2024 υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο και η απόδοσή του είναι εξαιρετική τη φετινή σεζόν, όντας σταθερά ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αρχηγός της εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας και εν αναμονή της κλήσης του στη «σκουάντρα ατζούρα», ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ιταλικών ομάδων αλλά ο ίδιος είναι μια χαρά στον Ολυμπιακό και συζητάει για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Πιρόλα δεσμεύεται μέχρι το 2027, παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον Νικό Σίρα, οι Πειραιώτες θέλουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρονται να έχουν ήδη αρχίσει.