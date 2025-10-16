Τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Euroleague πέτυχε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία πέρασε με 89-78 από την έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία γνώρισε τη δεύτερη ήττα της.

Ασύλληπτη εμφάνιση του Άρνας Μπουτκεβίτσιους στο πρώτο ημίχρονο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τον έμπειρο φόργουορντ να πετυχαίνει 20 πόντους με 6/7 τρίποντα σε 13 λεπτά συμμετοχής για τους γηπεδούχους. Για να φανταστεί κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, ο Μπουτκεβίτσιους είχε συνολικά 25 πόντους στους προηγούμενους 4 αγώνες της διοργάνωσης.

Ωστόσο, παρά την υπεροπλοία της Ζαλγκίρις στα ριμπάουντ, οι Ιταλοί ήταν πιο εύστοχοι από μέση και μακρινή απόσταση κι έτσι το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι με την Αρμάνι να περνάει για πρώτη φορά μπροστά 38-39 στο 19΄. Ακολούθησε μάχη «πόντο πόντο», μέχρι που ο Ρίτσι έγραψε το 66-73 από τα 6.75 δημιουργώντας προϋποθέσεις νίκης για την Αρμάνι. Οι Ιταλοί έτρεξαν σερί 12-2 και άνοιξαν την «ψαλίδα» στο 66-77 που τους έφερε «αγκαλιά» με τη νίκη.

Εκπληκτική πολυφωνία για τους νικητές με τέσσερις παίκτες να έχουν από 15 πόντους: Ντέβιν Μπούκερ, Σέιβον Σιλντς Τζαμπάολο Ρίτσι (5/5 τρίποντα), Κουϊν Έλις, τον Γκούντουριτς με 14π., αλλά και τον Μπολμάρο με φοβερή στατιστική: 10π., 7ρ., 4κλ

Σε κακή μέρα για τους γηπεδούχους ο Φρανσίσκο (8π. με 2/11 σουτ), ο Μόουζες Ράιτ είχε 15π. και 7ρ., ενώ ο Μπουτκεβίτσιους έμεινε άποντος στο β΄ ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89