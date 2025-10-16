Το Largo Maradona, η γειτονιά του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στη Νάπολη, έκλεισε επειδή ο δήμος δεν δίνει άδεια για την 24ωρη λειτουργεία του, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις από τους κατοίκους, οι οποίοι είναι κοντά στο να… νικήσουν.

Η ιταλική πόλη είναι συνδεδεμένη με τον Μαραντόνα λόγω όσων πέτυχε στα επτά χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της τοπικής ομάδας, η οποία κατέκτησε τα πρώτα δύο πρωταθλήματα της ιστορίας της, όπως και το κύπελλο UEFA με τον ίδιο ως ηγέτη. Το δέσιμο των Ναπολιτάνων με τον Αργεντίνο ήταν και είναι πάνω από όλα, με τον θάνατό του τον Νοέμβριο του 2020 να βυθίζει στο πένθος την πόλη.

Σε ένα συγκεκριμένο σημείο της, στο Quartieri Spagnoli, δημιουργήθηκε η γειτονιά του Μαραντόνα, όπου ο καθένας μπορεί να πάει για να τιμήσει τη μνήμη του και από την πρώτη στιγμή ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο οι Ναπολιτάνοι αλλά και τουρίστες, Ιταλοί ή μη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το Largo Maradona είναι το 3ο πιο επισκέψιμο μέρος της Ιταλίας, πίσω μόνο από το Κολοσσαίο και τη Fontana di Trevi στη Ρώμη, ενώ τον τελευταίο χρόνο το επισκέφθηκαν 6 εκατομμύρια άτομα.

Η είδηση, επομένως, για το κλείσιμό του επειδή ο δήμος δεν δίνει άδεια για την 24ωρη λειτουργεία του προκάλεσε αντιδράσεις. Τόσες αντιδράσεις ώστε ο δήμος να… αναδιπλωθεί και να ανακοινώσει ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ευχάριστα νέα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Στην ανακοίνωσή του για το κλείσιμο του χώρου, ο ιδιοκτήτης του Largo Maradona ανέφερε τα εξής.

«Η περιοχή Largo Maradona, ως ιδιωτική ιδιοκτησία, έκλεισε με δική μας θέληση και όχι από τις αρχές ή άλλες οντότητες. Δυστυχώς, οι θεσμοί δεν μας έχουν δώσει ακόμη την ευκαιρία να λάβουμε άδεια που θα μας επέτρεπε να λειτουργούμε όλο το εικοσιτετράωρο σε αυτό που, χάρη στην εργασία και την αφοσίωση του πατέρα μου και της οικογένειάς μου, έχει γίνει το πιο εμβληματικό και επισκέψιμο μέρος στη Νάπολη.

Είμαστε οι πρώτοι που σεβόμαστε τους νόμους και λειτουργούμε νόμιμα:

πληρώνουμε φόρους,

είμαστε εγγεγραμμένοι στο INPS και στο Εμπορικό Επιμελητήριο,

τα εμπορεύματά μας είναι πλήρως τιμολογημένα,

οι υπάλληλοί μας είναι όλοι ευχαριστημένοι

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε άδεια και επομένως δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι.

Για αυτόν τον λόγο, ζητάμε έντονα από τους θεσμούς να μας βοηθήσουν, να βρούμε μια συγκεκριμένη λύση που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί αν το κλείσουμε, όχι μόνο η οικογένειά μας κλείνει, αλλά μια ολόκληρη γειτονιά κλείνει. Και αυτή τη φορά, δεν θα ανοίξει ξανά το Largo Maradona από επιλογή».