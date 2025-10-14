Μέρα θλίψης για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ο Λουκάς Μήγιος, γνωστός για την αδιάκοπη παρουσία του στους αγώνες του «δικέφαλου», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Ο εκλιπών, πατέρας του Γιαννάκη Μήγιου, ήταν πάντα δίπλα στον γιο του. Η χαρούμενη παρουσία του στα γήπεδα και η θετική ενέργεια που μετέδιδε σε όλους γύρω του, τον είχαν κάνει αγαπητό σε αθλητές και φιλάθλους.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του.



Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό… pic.twitter.com/r4lYtiGXTS — PAOK FC (@PAOK_FC) October 14, 2025

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε εδώ και καιρό, δεν έλειπε από κανένα παιχνίδι, συνεχίζοντας να δίνει χαμόγελα και να μοιράζει χαρά. Ωστόσο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί έναν πατέρα-σύμβολο αγάπης, δύναμης και αφοσίωσης.

Ο Λουκάς Μήγιος, πατέρας του αγαπητού σε όλους Γιαννάκη, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε πένθος όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ… pic.twitter.com/uUFuJ2DpKP — PAOK BC (@PAOKbasketball) October 14, 2025

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εξέφρασε άμεσα τα συλλυπητήριά της στους οικείους του, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με πάθος τον αθλητισμό και στάθηκε αρωγός σε κάθε στιγμή του γιου του.