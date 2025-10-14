Μέρα θλίψης για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ο Λουκάς Μήγιος, γνωστός για την αδιάκοπη παρουσία του στους αγώνες του «δικέφαλου», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Ο εκλιπών, πατέρας του Γιαννάκη Μήγιου, ήταν πάντα δίπλα στον γιο του. Η χαρούμενη παρουσία του στα γήπεδα και η θετική ενέργεια που μετέδιδε σε όλους γύρω του, τον είχαν κάνει αγαπητό σε αθλητές και φιλάθλους.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε εδώ και καιρό, δεν έλειπε από κανένα παιχνίδι, συνεχίζοντας να δίνει χαμόγελα και να μοιράζει χαρά. Ωστόσο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εξέφρασε άμεσα τα συλλυπητήριά της στους οικείους του, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με πάθος τον αθλητισμό και στάθηκε αρωγός σε κάθε στιγμή του γιου του.

