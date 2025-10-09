Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο καλύτερος πάουερ φόργουορντ και ο πιο πλήρης παίκτης του ΝΒΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των General Managers των 30 ομάδων του πρωταθλήματος.

Η σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα αρχίσει σε δύο εβδομάδες και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι General Managers των ομάδων κλήθηκαν να επιλέξουν τους καλύτερους και παράλληλα να κάνουν και τις προβλέψεις τους για την ομάδα που θα στεφθεί πρωταθλήτρια.

Αυτός που ξεχώρισε, τελικά, στην ψηφοφορία ήταν ο Αντετοκούνμπο καθώς αναδείχθηκε καλύτερο 4άρι του ΝΒΑ συγκεντρώνοντας το 93% των ψήφων ενώ παράλληλα, μαζί με τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά, αναδείχθηκε και πιο ευέλικτος, πιο πλήρης παίκτης της κορυφαίας λίγκας του κόσμου συγκεντρώνοντας το 30%.

Όσο για το ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, το 80% ψήφισε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.