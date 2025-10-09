Ετοιμαστείτε για το «Greek Freak Show».

Αυτό θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει στο πρώτο μισό της σεζόν του NBA, ο κορυφαίος παίκτης της Ανατολικής Περιφέρειας ενδέχεται να αλλάξει ομάδα και οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της αναταραχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν, οι Νικς και οι Μιλγουόκι Μπακς συζήτησαν για μια πιθανή ανταλλαγή, όπως αποκάλυψε πρώτο το ESPN. Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε κάποιο παραγωγικό αποτέλεσμα, αλλά αποκάλυψαν μια σημαντική είδηση: ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να προτιμά το Madison Square Garden ως «σπίτι» του περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη έδρα.

Όπως αναφέρει η nypost, αν αναλογιστεί κανείς τους λόγους για τους οποίους μια τέτοια πληροφορία θα διέρρεε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αρκετές εβδομάδες μετά το «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων, η πιο λογική εξήγηση είναι πως η διαρροή προήλθε από το περιβάλλον του Αντετοκούνμπο.