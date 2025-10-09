Σε ακρόαση κάλεσε τον Μάριο Ηλιόπουλο η ΔΕΑΒ για το σπασμένο τζάμι σε μπουθ του γηπέδου του Περιστερίου, στον αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ήταν ένα παιχνίδι με συγκλονιστική εξέλιξη καθώς η Ένωση βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφερε να το κάνει 2-2 και στις καθυστερήσεις πήρε τη νίκη με 3-2 χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, λοιπόν, στο μπουθ που ήταν ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και μέλη της διοίκησης, έσπασε ένα τζάμι και η ΔΕΑΒ κάλεσε τον Ηλιόπουλο σε ακρόαση, χαρακτηρίζοντας φαινόμενο βίας αυτό που έγινε.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής…

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ.Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024».