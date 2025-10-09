Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του Βινίσιους Ζούνιορ στη Μαδρίτη το πρωί της Πέμπτης (9/10) και ο λόγος, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ήταν μια ηλεκτρική βλάβη στη σάουνα.

Σύμφωνα με τη Marca, η φωτιά ξεκίνησε από την ψευδοροφή της σάουνας που βρίσκεται στο υπόγειο του σπιτιού του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης και η οποία καταστράφηκε ενώ ζημιές υπήρξαν και στους δύο ορόφους της κατοικίας.

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή η φωτιά, το πρωί της Πέμπτης (9/10), κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε αμέσως στο σημείο και έθεσε υπό έλεγχο την κατάσταση.

Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ενώ ο Βινίσιους απουσίαζε καθώς βρίσκεται στην Ασία με την εθνική Βραζιλίας για τους αγώνες με Νότια Κορέα (10/10) και Ιαπωνία (14/10).