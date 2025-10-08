Ο Ουκρανός άσος του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ανεβάζει στροφές και πλησιάζει στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, μετά από σχεδόν δύο μήνες απουσίας.

ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Γιάρεμτσουκ να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα της Τρίτης (7/10) χωρίς κάποια ενόχληση. Έτσι, ο 30χρονος φορ οφείλει να δουλέψει πάνω στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και θα μπορεί να υπολογίζεται κανονικά από τον Βάσκο τεχνικό.

Μαζί με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι, θα είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Μεντιλίμπαρ θα έχει και τους τρεις επιθετικούς του διαθέσιμους.