Την πρώτη του ήττα στο φετινό Eurocup γνώρισε ο Πανιώνιος με το 103-96 από την Ουλμ στη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του ομίλου.

Οι «κυανέρυθροι» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι και βρέθηκαν να χάνουν με 15-4 στο 4′, κατάφεραν όμως να συμμαζέψουν την κατάσταση στη συνέχεια, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο -6 (28-22).

Με τους Χαντς και Λιούις να σκοράρουν, οι Νεοσμυρνιώτες κατάφεραν να προσπεράσουν (31-30) στο 12′, η Ουλμ όμως πέρασε και πάλι μπροστά και ήταν στο +5 (52-47) με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τον Πανιώνιο στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου όπως δείχνει και το 68-57 στο 24′, με τον Χαντς όμως να συνεχίζει να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα το σκορ έγινε 72-71 στο 28′.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι πλέον, με τους «κυανέρυθρους» να είναι συνεχώς κοντά στο σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Χαντς να σουτάρει για την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό αλλά να αστοχεί, με συνέπεια να έρθει η ήττα με 103-96.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 52-47, 77-71, 103-96