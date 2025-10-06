Η ΑΕΚ έκανε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της περνώντας με 3-2 από το Περιστέρι κόντρα στην Κηφισιά, σε αγώνα που βρέθηκε να χάνει με 2-0 και να έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 48’.

Η Ένωση είχε να κερδίσει εκτός έδρας αγώνα στον οποίο έχανε με 2-0 από τις 9 Νοεμβρίου του 2003, όταν στο 14’ ήταν πίσω με δύο γκολ απέναντι στον Ακράτητο στα «Άνω Λιόσια», ωστόσο κατάφερε να νικήσει με 2-7 με τρία γκολ του Νίκου Λυμπερόπουλου (26’, 52’, 64’), ένα του Βασίλη Λάκη (23’), ένα του Σωτήρη Κωνσταντινίδη (76’), ένα του Δημήτρη Ναλιτζή (92’) και ένα αυτογκόλ του Βασίλη Μπλέτσα (34’).