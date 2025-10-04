Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, την Κυριακή (5/10), για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος και οι Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι παραμένουν εκτός δράσης.

Η ήττα από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Europa League ήταν πραγματικό σοκ για τους «πράσινους», οι οποίοι πίστευαν ότι είχαν πάρει οριστικά τα πάνω τους μετά τις νίκες των Γιουνγκ Μπόις και Παναιτωλικού αλλά τελικά έκαναν πισωγύρισμα.

Η ψυχολογική κατάσταση της ομάδας του Χρήστου Κόντη, επομένως, δεν είναι και η καλύτερη, παρ’ όλα αυτά πρέπει να ξεχάσει ό,τι έγινε με τους Ολλανδούς και να πάρει τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο για να μη χάσει άλλο έδαφος στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το Σάββατο την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες και ο Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τώρα τους Ντέσερς και Πελίστρι που έκαναν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα αντίστοιχα, ενώ εκτός είναι και οι Γεντβάι και Μαντσίνι.

Στην αποστολή των «πράσινων» βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.