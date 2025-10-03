Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τροποποιήσεις στους κανονισμούς που ισχύουν τόσο στη GBL όσο και στα υπόλοιπα εθνικά πρωταθλήματα. Οι βασικές αλλαγές αφορούν τις αποβολές προπονητών, τα φάουλ σε προσπάθειες για τρίποντο και τη χρήση του challenge.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά την υιοθέτηση ενός κανονισμού από την Euroleague: αν μέλος του πάγκου — προπονητής ή συνεργάτης του — διακόψει αιφνιδιασμό εισερχόμενος στο παρκέ, τότε αποβάλλεται άμεσα, όπως και ο πρώτος προπονητής της ομάδας. Ο κανόνας αυτός θα ισχύσει και στη GBL από τη νέα σεζόν, μετά από απόφαση της ΚΕΔ.

Σε ό,τι αφορά τα φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο, υπάρχει πλέον διαφοροποίηση: δεν θα δίνονται τρεις ελεύθερες βολές όταν το φάουλ γίνεται στο πίσω μισό του γηπέδου, εκτός αν πρόκειται για φάση στο τέλος περιόδου ή αγώνα.

Τροποποιήσεις έγιναν και στην αξιολόγηση αντιαθλητικών φάουλ. Οι διαιτητές αποκτούν το δικαίωμα να καταφύγουν σε άμεση επανεξέταση της φάσης μέσω βίντεο (instant replay), αποκλειστικά στα τελευταία δύο λεπτά της κανονικής διάρκειας ή της παράτασης, για να διαπιστωθεί αν το φάουλ είναι απλό ή αντιαθλητικό. Παράλληλα, οι προπονητές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν challenge οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις του κανονισμού:

«1. APPENDIX F INSTANT REPLAY SYSTEM: Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IRS για να καθορίσουν αν ένα φάουλ είναι απλό η αντιαθλητικό ΜΟΝΟ στα τελευταία δύο (2) λεπτά του αγώνα καθώς και στα τελευταία δύο (2) λεπτά των πιθανών παρατάσεων. Οι προπονητές σύμφωνα με το άρθρο. F.4.2 μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιούμενων HCC σε κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο .F.3. ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών που προϋποθέτει η χρήση IRS. Στα τελευταία 2′ του αγώνα ο προπονητής, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση HCC μέχρι το σημείο αυτό, έχει δικαίωμα χρήσης μόνο ενός HCC το οποίο αν δεν χρησιμοποιηθεί μπορεί να μεταφερθεί σε περίπτωση παράτασης. Τροποποιείται το άρθρο F.4.2 και ο προπονητής δικαιούται δυο HCC κατά την διάρκεια ενός αγώνα αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ στα τελευταία 2′ του αγώνα όπως προβλέπεται πιο πάνω.

2. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΤ: Δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χέρι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρεί σουτ από το πίσω μέρος του γηπέδου όταν του γίνεται φάουλ, ΕΚΤΟΣ αν πρόκειται για την λήξη περιόδου η αγώνα η λήξης 24″. Κάθε τελική προσπάθεια εκτός της περιοχής των 3π. Θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χέρι(α) του επιτιθέμενου και αυτός από ΣΤΑΤΙΚΗ θέση ή εβρισκόμενος σε ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ κίνηση αρχίζει την κίνηση των αγκώνων του προς τα επάνω με κατεύθυνση το αντίπαλο καλάθι.

3. ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ: Η είσοδος του προπονητή ή των βοηθών του ή οποιουδήποτε δικαιούται να κάθεται στον πάγκο με σκοπό την αποτροπή του αιφνιδιασμού από την αντίπαλη ομάδα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ από τον αγώνα ο εισερχόμενος και ο Α προπονητής, ως υπεύθυνος του πάγκου της ομάδας».