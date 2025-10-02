Η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League βρίσκει τον ΠΑΟΚ στο Βίγκο της Ισπανίας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στις 22:00.

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται σε κακό φεγγάρι, καθώς έχουν να κερδίσουν 4 σερί παιχνίδια και θέλουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα ενόψει συνέχειας.

Η παράδοση του ΠΑΟΚ ενάντια σε ισπανικές ομάδες είναι μέτρια, με τους Θεσσαλονικείς να μετρούν τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες, δίχως να έχει καταφέρει ποτέ να νικήσει στην Ισπανία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να μην υπολογίζει τον τραυματία Πέλκα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Θέλτα (Κλ. Χιράλδεθ): Ράτου, Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Μινγκέθα, Μπελτράν, Μορίμπα, Άλβαρεθ, Άσπας, Ντουράν, Γιουτγκλά

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπλάνκο, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Γιακουμάκης