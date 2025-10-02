Πέρασμα από την Αττική αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας, για την οποία η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους στην περιοχή της Λακωνίας προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από σήμερα τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 για την κακοκαιρία εστάλησαν χθες σε κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει σε ανάρτησή του: «Διατηρούνται τα προγνωστικά δεδομένα για σήμερα χωρίς σημαντικές αλλαγές. Από τα δυτικά πέρασε η κύρια διαταραχή και έπεται η αστάθεια, ενώ στην Αθήνα η βροχή θα έρθει πριν το μεσημέρι, καθώς ο πυρήνας της ανάπτυξης που βρίσκεται αυτή την ώρα στην Πελοπόννησο, κινείται ΒΑ».

Και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει σε ανάρτησή του: «Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο!

Στη νότια Πελοπόννησο χτυπά τώρα η κακοκαιρία και αναμένεται μέχρι το μεσημέρι το ψυχρό μέτωπο να κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο εξαιτίας της ραγδαιότητας των φαινομένων και όχι τόσο του μεγάλου όγκου νερού.

Στην υπόλοιπη χώρα υπαρκτός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων:

Από το μεσημέρι μέχρι το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια της Λάρισσας, στη Χαλκιδική, στην Πιερία και την Ημαθία.

Από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή 3/10 το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα».

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.