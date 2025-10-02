Ισχυρή κακοκαιρία χτυπά περιοχές της χώρας μας, με το 112 να προειδοποιεί τους κατοίκους της Λακωνίας για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στην προειδοποίηση.

Η επέλαση της έντονης κακοκαιρίας ξεκίνησε από το βράδυ της Τετάρτης 1/10, καθώς ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τα νησιά του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας.

Ισχυρό ⚡️σύμπλεγμα καταιγίδων 200 χιλιομέτρων ανοικτά της Πελοποννήσου . ⚠️ Δείξτε την Απαιτούμενη προσοχή

Στα λευκά έχει ντυθεί από τα ξημερώματα ο Όλυμπος, σύμφωνα με το Forecast Weather Greece.

Στα λευκά έχει ντυθεί από τα ξημερώματα ο Όλυμπος. Δείτε ζωντανή εικόνα με θέα το Στεφάνι και την Ανατολή

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.