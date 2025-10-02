Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη δημοσιοποίηση της σύλληψής του για οφειλές προς το Δημόσιο έκανε το πρωί της Τετάρτης (02.10.2025) ο Βασίλης Παϊτέρης στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η σύλληψη έγινε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από έλεγχο των αρχών. Όπως ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο Βασίλης Παϊτέρης παραμένει τα τελευταία τρία 24ωρα στη ΓΑΔΑ, χωρίς να κρατείται σε κελί, αλλά σε γραφείο στον 7ο όροφο λόγω της ηλικίας του.

«Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου. Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για τη συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα», ανέφερε ο Βασίλης Παϊτέρης μέσα από τη ΓΑΔΑ.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουμε εκτός φυλακής έναν λαϊκό αγωνιστή», είπε ο δικηγόρος του

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αφεθεί ελεύθερος ο κύριος Παΐτέρης», σημείωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. «Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουμε εκτός φυλακής έναν λαϊκό αγωνιστή», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Σημειώνεται ότι η σύλληψή του Βασίλη Παϊτέρη έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Τροχαία, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχε καταδικαστική απόφαση για απλήρωτα χρέη. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Espresso», η σύλληψη του 75χρονου τραγουδιστή έγινε ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Το συσσωρευμένο χρέος-πρόστιμο του τραγουδιστή αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με ανέγερση οικοδομής σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα.

Πληροφορίες του Newsbeast αναφέρουν πως είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για πλαστογραφία και απάτη και πιθανότατα θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας. Ο τραγουδιστής μάλιστα ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία, εξετάστηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Αυτή την ώρα κρατείται στη ΓΑΔΑ μέχρι να υπάρξει η σχετική ειδοποίηση από το Μεταγωγών.