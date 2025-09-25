Κάθε αναβάτης γνωρίζει πολύ καλά την αίσθηση της ελευθερίας που του προσφέρει η μηχανή του, μαζί όμως και την ευθύνη που συνεπάγεται η οδήγηση στους δρόμους της πόλης ή της επαρχίας. Φοράει το κράνος του, ελέγχει τον εξοπλισμό του, προσέχει την ταχύτητά του.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και οι πιο προσεκτικοί οδηγοί δεν είναι άτρωτοι. Μια λάθος εκτίμηση, μια στιγμιαία απροσεξία, μια απότομη κίνηση κάποιου άλλου οδηγού μπορεί να αλλάξει το σκηνικό μέσα σε δευτερόλεπτα. Σε τέτοιες στιγμές, το κράνος είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να προστατεύσει τον αναβάτη από τις συνέπειες ενός ατυχήματος.

Ο φόβος για τις επιπτώσεις δεν αφορά μόνο την υγεία, αλλά και την τσέπη, μετατρέποντας ένα ατύχημα σε μια περιπέτεια με σοβαρές σωματικές και οικονομικές συνέπειες για τον αναβάτη.

Η Hellas Direct έρχεται να καλύψει αυτό το κενό προσφέροντας μία νέα κάλυψη προσωπικού ατυχήματος ειδικά για τους οδηγούς μηχανής. Πρόκειται για μια προαιρετική κάλυψη που λειτουργεί ως η «δεύτερη ασπίδα» προστασίας και αποζημιώνει τον αναβάτη σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και απώλειας ζωής, όταν το τροχαίο συμβεί με δική του ευθύνη.

Σε αντίθεση με την αποζημίωση που θα λάμβανε ο οδηγός για ατύχημα στο οποίο θα ευθυνόταν άλλος, η κάλυψη αυτή του δίνει τη δυνατότητα, ακόμα κι αν φταίει ο ίδιος ή δεν υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος οδηγός, να έχει την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη στα πιο δύσκολα περιστατικά – και να έχει οικονομική στήριξη η οικογένειά του, στο χειρότερο σενάριο.

Με κόστος μόλις 3 ευρώ τον μήνα, η κάλυψη αποτελεί οικονομική λύση προσιτή σε όλους τους ασφαλισμένους της Hellas Direct. Επιπλέον, με το πρόγραμμα FlexiPay μπορεί κανείς να πληρώσει την ασφάλεια της μηχανής του σε 12 δόσεις μέσω χρεωστικής κάρτας, καθιστώντας ακόμη πιο εύκολη την πρόσβαση σε αυτή την ουσιαστική προστασία. Έτσι, ο αναβάτης μπορεί να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση έχει πίσω του ένα αξιόπιστο «δίχτυ προστασίας».

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν την αναγκαιότητα αυτής της πρόσθετης κάλυψης. Οι οδηγοί δίκυκλων κινδυνεύουν 20 φορές περισσότερο στον δρόμο σε σχέση με τους οδηγούς αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Η Ελλάδα μάλιστα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από τροχαία με μηχανές στην Ευρώπη, με 36% έναντι μόλις 18% στον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ κατά την περίοδο 2017-2019. Επιπλέον, το 93% των θυμάτων σε τέτοια ατυχήματα είναι οι ίδιοι οι οδηγοί των δικύκλων, ενώ το 36% αυτών έχασαν τη ζωή τους χωρίς την εμπλοκή άλλου οχήματος ή πεζού.

Παρά την υψηλή επικινδυνότητα, το ποσοστό χρήσης κράνους στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μόνο το 80,1% των αναβατών να το φοράει, και ακόμα λιγότερο στους αστικούς δρόμους, όπου το ποσοστό πέφτει στο 76%. Αυτό το κενό στην ασφάλεια τονίζει ακόμα περισσότερο την αναγκαιότητα μιας επιπλέον οικονομικής προστασίας που να υποστηρίζει τον ίδιο τον αναβάτη.

Με τη νέα κάλυψη προσωπικού ατυχήματος της Hellas Direct, ο κάθε οδηγός μηχανής μπορεί να μπει στον δρόμο με το κεφάλι ψηλά, έχοντας την ψυχική ηρεμία πως αν κάτι πάει στραβά, δεν θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες μόνος του. Αυτό το «έξτρα» επίπεδο προστασίας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της μηχανής που ίσως δεν φαίνεται με μία πρώτη ματιά, αλλά κάνει όλη τη διαφορά.

