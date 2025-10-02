Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου τουλάχιστον έξι παραθαλάσσια σπίτια κατέρρευσαν στον ωκεανό, καθώς οι τυφώνες Humberto και Imelda σάρωναν τις ακτές του Ατλαντικού.

Πέντε σπίτια –όλα χτισμένα πάνω σε πασσάλους– κατέρρευσαν την Τρίτη στο Buxton. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το έκτο σπίτι κατέρρευσε και καταστράφηκε, σύμφωνα με τη New York Post.

NEWS RELEASE: Five unoccupied houses collapse in Buxton; very hazardous conditions are expected to continue over the… Posted by Cape Hatteras National Seashore on Tuesday, September 30, 2025

Κανείς δεν τραυματίστηκε και όλα τα σπίτια ήταν άδεια εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Τρομακτικές εικόνες δείχνουν ένα από τα σπίτια να ταλαντεύεται πάνω στους πασσάλους του στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, πριν αρχίσουν να πέφτουν κομμάτια από την κατασκευή και το σπίτι βυθιστεί στα κύματα. Ένα άλλο σπίτι έπεσε μέσα στα κύματα που έρχονταν, καθώς διαλυόταν.

Η Imelda ευτυχώς στράφηκε τελικά προς τη θάλασσα, καθώς έφτανε προς την ακτή της Φλόριντα, αλλά συνέχισε να στέλνει επικίνδυνους ανέμους, κύματα και βροχή που έπληξαν τη νότια ακτή των ΗΠΑ.

Οι συνθήκες επιδεινώθηκαν από τον τυφώνα Humberto, ο οποίος παρέμεινε επίσης ανοικτά της ακτής, αλλά οι άνεμοί του έφεραν κύματα και βροχή στις νότιες πολιτείες πριν εξασθενήσει την Τρίτη.