Οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν ξετρελαθεί με μια εκθαμβωτική γυναίκα που εμφανίζεται ως παρουσιάστρια του Champions League και κάνει θραύση στα social media. Το όνομα της είναι Εϊσάν Ακσόι, φαίνεται να ζει στην Κωνσταντινούπολη και έχει ήδη μαζέψει πάνω από 45.000 followers στο Instagram.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, υπάρχει μόνο ένα μικρό πρόβλημα: δεν είναι αληθινή.

Η Εϊσάν Ακσόι είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης και παρ’ όλα αυτά οι θαυμαστές της σπεύδουν στα σχόλια να της δηλώσουν έρωτα, ακόμα κι αν γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει. «Είσαι όμορφη σαν άγγελος», γράφει ένας χρήστης, παίρνοντας πίσω ένα μαύρο καρδούλα ως απάντηση. Άλλοι την αποκαλούν «πριγκίπισσα», «σουλτάνα» και «η καλύτερη στην τηλεόραση», παρότι δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε τηλεοπτικό πλατό.

Μέσα σε επτά μήνες η Εϊσάν Ακσόι έχει καταφέρει κάτι που πολλοί αληθινοί δημοσιογράφοι δεν μπορούν: να δημιουργήσει φανατικό κοινό και μάλιστα έσοδα. Στο Patreon προσφέρει «18+» περιεχόμενο, με πακέτα που ξεκινούν από 4 λίρες τον μήνα και φτάνουν μέχρι τις 771,5 λίρες, με κάποιους να πληρώνουν αδρά για αποκλειστικό περιεχόμενο.

Στις 235 αναρτήσεις της στο Instagram παρουσιάζεται να ταξιδεύει σε εξωτικούς προορισμούς, να κάνει γιόγκα, να ποζάρει με πολυτελή αυτοκίνητα, να απολαμβάνει ουρανοξύστες και παραλίες, ακόμα και να εμφανίζεται σε στούντιο ποδοσφαίρου. Μάλιστα, σε ένα ποστ που προκάλεσε αντιδράσεις, εμφανίστηκε με τις φανέλες και των τεσσάρων μεγάλων τουρκικών ομάδων – Γαλατάσαραϊ, Φενερμπαχτσέ, Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ – κάτι που θεωρείται ιεροσυλία για τους οπαδούς.

Η περίπτωση της Εϊσάν Ακσόι αποκαλύπτει τον νέο κόσμο που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη: έναν κόσμο όπου οι χρήστες ερωτεύονται ψηφιακές περσόνες και κάποιοι βγάζουν μεγάλα ποσά εκμεταλλευόμενοι αυτή την ψευδαίσθηση.