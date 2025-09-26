Οι ταινίες «Τερμινέιτορ» μπορεί να ήταν πιο προφητικές απ’ ό,τι νομίζαμε καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) γίνεται πανταχού παρούσα και όλο και πιο εξελιγμένη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Οι ειδικοί τεχνολογίας ανησυχούν ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να εξαφανιστεί από συνθετικούς ιούς και άλλους τρόπους, αν δεν πατήσουμε εγκαίρως τον «διακόπτη τέλους».

Οι επιστήμονες Ελιέζερ Γιουντκόφσκι και Νέιτ Σόαρες που ασχολούνται με τα συστήματα πληροφορικής και την AI, προέβλεψαν αυτήν την αποκάλυψη στο δυστοπικό τους νέο βιβλίο «If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All».

«Αν οποιαδήποτε εταιρεία ή ομάδα, οπουδήποτε στον πλανήτη, δημιουργήσει μια τεχνητή υπερνοημοσύνη χρησιμοποιώντας κάτι έστω παρόμοιο με τις τρέχουσες τεχνικές, βασισμένη σε κάτι έστω παρόμοιο με την τρέχουσα κατανόηση της AI, τότε όλοι, παντού στη Γη, θα πεθάνουν», προειδοποιούν οι ειδικοί AI, οι οποίοι εργάζονται στο Machine Intelligence Research Institute (MIR) του Μπέρκλεϊ, στον πρόλογο του βιβλίου τους.

Πολλοί τεχνολόγοι βλέπουν την AI ως θετική εξέλιξη και ευλογία για την ανθρωπότητα, καθώς έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι κάθε τομέα, από την ακαδημαϊκή έρευνα μέχρι τις εφαρμογές γνωριμιών. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και σε κάθε ταινία επιστημονικής φαντασίας από το «Ex Machina» μέχρι το «Terminator», η AI θα μπορούσε να εξελιχθεί μέχρι το σημείο να θεωρήσει τους ανθρώπους περιττούς, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών

«Η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει πίσω», προειδοποιεί ο Γιουντκόφσκι, ο οποίος εδώ και χρόνια αναδεικνύει τους τεχνολογικούς κινδύνους που εγκυμονεί η AI στην ιστοσελίδα που βοήθησε να δημιουργηθεί, LessWrong.com. «Αν οποιαδήποτε εταιρεία ή ομάδα, οπουδήποτε στον πλανήτη, δημιουργήσει μια τεχνητή υπερνοημοσύνη, τότε όλοι, παντού στη Γη, θα πεθάνουν».

Η ομάδα των ειδικών θεωρεί ότι «αρκεί μόνο μία τέτοια AI για να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα». Οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι στο μέλλον τα εργοστάσια και οι μονάδες παραγωγής ενέργειας θα λειτουργούν αποκλειστικά με ρομπότ, τα οποία τελικά θα μας θεωρήσουν αναλώσιμους και θα φέρουν την «τεχνολογική εξαφάνιση» μας. Δε θα ήταν απίθανο λοιπόν, οι επόμενες γενιές να δουν έναν στρατό ρομπότ που θα έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη για να εξαλείψει το ανθρώπινο γένος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το ανθρώπινο μυαλό ίσως να μην είναι καν ικανό να κατανοήσει την επίθεση εγκαίρως. Ακόμα κι αν υπήρχε προειδοποίηση, αυτή η ευφυής τεχνολογία θα μπορούσε να κρατήσει κρυφές τις επιθετικές της προθέσεις μέχρι να είναι πολύ αργά για να «τραβηχτεί η πρίζα». «Μια υπερνοημοσύνη δεν θα αποκαλύψει ποτέ πλήρως τις δυνατότητές της ούτε θα δώσει ενδείξεις για τις προθέσεις της», προειδοποιούν οι δύο επιστήμονες.

Σύμφωνα με τους Γιουντκόφσκι και Σόαρες, ο μόνος τρόπος να σταματήσει η «ημέρα της κρίσης» είναι η προληπτική καταστροφή οποιωνδήποτε κέντρων δεδομένων δείχνουν σημάδια υπερνοημοσύνης.

Παρά το ότι φαίνεται απίστευτο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πιθανότητα αποκάλυψης από AI κυμαίνεται μεταξύ 95% και 99,5%.