Σε ξενοδοχείο μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει για 17η ημέρα την απεργία πείνας και δηλώνει αποφασισμένος πως θα συνεχίσει μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Σύμφωνα με το Action 24, επειδή είναι καταβεβλημένος ο οργανισμός του και μπορεί να κολλήσει ιούς από μια επαφή με κάποιον, ενώ στο Σύνταγμα βρίσκονται χιλιάδες διαδηλωτές, λοιμωξιολόγος τον εξέτασε και είπε πως θα έπρεπε ήδη να νοσηλεύεται και να του χορηγείται ορός, ενώ η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη και έχει χάσει το 18-20% της μυϊκής του μάζας, καθώς πίνει μόνο υγρά.

Το Open μετέδωσε πως το ανοσοποιητικό του είναι αποδυναμωμένο και γι’ αυτόν τον λόγο έχει φύγει, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του. Οι γιατροί έχουν απαγορεύσει να έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο, ενώ δεν βοηθούν και οι συνθήκες του καιρού.